(早报讯)针对俄罗斯前间谍父女遭神经毒剂攻击的案件,新加坡严厉谴责化学武器的使用,认为那是严重违反国际法的行为。

外交部今天发文告说,新加坡注意到禁止化学武器组织(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,简称OPCW)的调查报告,证实今年3月4日在英国索尔兹伯里发生的攻击事件,犯案者使用了高纯度有毒化学物质。

外交部说,新加坡非常认真履行其身为《禁止化学武器公约》缔约国的国际义务,并希望犯案者迅速绳之以法。“我们也希望在索尔兹伯里遭攻击的受害者早日康复。”

免费试阅14天