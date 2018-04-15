建屋局未来三年增建九个主题式游乐场

建屋发展局的数据显示，本地至今已建了六个主题式游乐场，在未来三年，也就是到了2021年，还会增建九个主题式游乐场。

建屋局处长（景观与设计）刘立志表示，主题式游乐场的设计有三个重点，那就是更强烈的城镇象征、加强孩子的玩乐体验以及拉近居民关系。

他举例，2016年8月的完成两个主题式游乐场位于蔡厝港吉丰海市蜃楼（Keat Hong Mirage）和Keat Hong Quad新组屋，由于吉丰以前是军营，所以这里的主题式游乐场便以军队作为主题，其中一个游乐场有军车和瞭望台，另一个则有坦克车和迷你大炮。

这些主题游乐场可让儿童更投入角色扮演游戏，鼓励孩子在游戏过程中幻想与探索，并和同伴们积极互动。

除了吉丰区的两个军队主题之外，另四个已经完成的主题式游乐场位于盛港（沉船主题）、兀兰（巨型昆虫主题）、三巴旺（船只主题）和大巴窑（沼泽主题）。

接下来将兴建的九个主题式游乐场则会位于武吉班让、杜生和金文泰组屋区。

建屋局表示，如果条件合适，未来会陆续在新组屋发展项目中建设更多主题式游乐场。

国家博物馆从本月20日至9月30日将会举办别具意义的游乐场展览，主题为“当我们同在一起：新加坡的游乐场1930-2030”。

此展览除了追溯本地游乐场在这些年的变化，也会探讨未来游乐场的面貌。

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