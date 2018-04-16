无人驾驶小型巴士今年第四季起在南大投入运用

南洋理工大学今年第四季起分阶段在校园内推出无人驾驶的自动化巴士服务，方便师生和其他访客往返宿舍、教室和其他校园设施。

这个由南大、SMRT工程服务（SMRT Services）和荷兰科技公司2getthere合作推出的“大型捷运系统”（Group Rapid Transit，简称GRT）会是在本地推出的首个无人驾驶系统。

完全自动化的大型捷运系统类似小型巴士，内有八人座位，加上站立乘客总共可载24人。

三方今天下午签署合作谅解备忘录（MOU），携手推行这项计划。

这辆小型巴士过去四个月已在南大校园一条350米长的测试轨道率先试用，至今已接载将近4000人。

一旦全面投入使用后，估计每日在一条长约530米的道路上接载200至300名乘客往返宿舍和教室。

小型巴士以每个小时40公里的车速，通过设定好的路线载送乘客到巴士服务网络内特定的地点。

南洋理工大学校长苏布拉·苏雷什教授（Subra Suresh）在签署仪式上致辞时指出，大型捷运系统是南大在无人驾驶科技领域的另一个里程碑。“大型捷运系统如同南大其他无人驾驶车辆，是第一及最后一英里衔接方案的最佳例子，以横向电梯的方式为用户提供随需而至的交通选项。”

小型巴士往后也会纳入南大目前正使用的jalan jalan手机应用，方便用户查询这项交通工具具体的出行时间和地点。

jalan jalan由SMRT企业旗下初创公司mobilityX推出，通过组合搭配电动踏板车、短程巴士和共享脚踏车等不同交通工具，协助用户更好地规划前往不同目的地的路线。

一旦用户输入所在处和目的地后，应用就会根据路况消息和其他实时数据，提供结合各种交通工具的出行路线选择。

jalan jalan自去年9月推出后已累计1万名用户。

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