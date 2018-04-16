20辆公共巴士安装智能巴士警报系统

巴士体积庞大，驾驶起来难免有些盲点，若不小心，容易发生碰撞事故。

继基础建设统筹部长兼交通部长许文远去年宣布陆路交通管理局将探讨为巴士安装更先进的安全设施，如盲点警报系统后，陆交局和新科动力（ST Kinetics）即日起将展开为期半年的概念验证试验计划，在20辆公共巴士安装智能巴士警报系统，以提高巴士和其他公路使用者的安全。

四家巴士业者，即新捷运、SMRT、前进（Go Ahead）巴士集团和易塔通集团（Tower Transit）都将参与计划。

智能巴士警报系统采用摄像机、感应器、人工智能和机器学习算法（machine learning algorithm）等科技，协助巴士车长探测巴士两侧和前方是否有电单车骑士、行人或脚踏车骑士等，以降低发生意外的风险。

例如，巴士行驶时，如果有脚踏车骑士骑到巴士左边的一公尺内，车长驾驶盘上方的LED屏幕就会亮起橙色预警，响起“哔声”，提醒车长注意巴士左侧。如果骑士距离巴士仅有0.5至0.8公尺，屏幕就会亮起红色预警。

许文远去年9月答复丹戎巴葛集选区议员祖安清心的国会提问时表示，目前，所有公共巴士已装有限速器和摄像机，约四成的车队也安装了车载资讯科技（telematics）系统。15％的公共巴士则配有防撞系统。

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