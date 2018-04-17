新加坡旅游局推出旅游资讯站

旅游业者日后可通过新加坡旅游局设立的一站式平台，免费获取所需旅游资料和相关服务并用在自家应用和网站上，协助旅客掌握最新资讯。

名为旅游资讯站（Tourism information and services hub，简称TIH）的平台，集合了旅游景点、餐饮、购物、酒店和旅行社等的资料，并以应用软件接口（Application Programming Interfaces，简称API）的方式，供海内外旅游业者免费提取旅游消息。

他们也可以在资讯站上载旅游信息，而更新后的最新消息也会出现在使用TIH的网站和应用。

这个资讯站在今年1月底试行推出，目前已有超过500名旅游业者使用这个一站式平台。

新加坡旅游局局长杨汉忠在常年旅游业大会上正式推出这个平台。他指出，若一个公司要开发拥有丰富旅游资讯和服务的网站或平台，每年可能会花上至少5万元来经营。

杨汉忠说：“旅游资讯网站让旅游业者免费和直接获得大量最新的旅游内容。导航服务也可直接在无付费情况下，直接提取使用在网站和应用。”

另一方面，旅游局也将推出新加坡旅游数据网络，让旅行社可使用由当局和景点业者提供的数据，研发更具针对性的行销活动或旅游配套。

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