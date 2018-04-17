本地最新福利院Acacia Home正式开幕

截至去年底，本地共有1823人住在全岛12家福利院。随着位于海军部街的Acacia福利院今天（4月17日）正式开幕，更多本地贫困人士将获得全方位的生理和心理援助。

由Sathya Sai社会服务管理，社会及家庭发展部出资的上述福利院成立于2012年，前年11月迁入海军部街新设施。

该设施有250个床位，专协助有需要的男性贫困人士，目前有110人入住。

该福利院原本在加基武吉中心的临时场地开始营运，当时的床位有100个。

社会及家庭发展部目前监管并为12间福利院出资，当中约一半有慢性心理疾病，当中三分之一少过60岁。他们一般透过社会及家庭发展部的引介入住福利院。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今早为Acacia Home开幕礼致辞时指出，社会及家庭发展部与社区伙伴和其他机构紧密合作，提供贫困人士支援与协助。

他说，贫困人士面对的问题极为复杂，基本上没有财务能力和家庭支持，也耗尽了其他社区内可能援助他们的管道。有些可能无法工作，有些可能有需要更多照顾的健康问题。

因此，社会及家庭发展部一直优先关注的是他们的安全和生活素质，处理好这方面的需求后，再协助合适的人重新融入社会。

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