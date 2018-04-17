劳发局推出职业前程配对网站 采用人工智能为求职者配对工作

为解决工作与求职者不匹配的问题，全国职业库正式转型为“职业前程配对网站”，根据求职者的实际技能进行配对，并且运用人工智能和用户体验设计，让求职过程更加方便简易。

总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明今早为“职业前程配对网站”（MyCareersFuture.sg）举行正式推介仪式。

新平台由劳动力发展局（WSG）与政府科技局（GovTech）合作开发，特点是可根据求职者的实际技能为他们配对工作。

假设求职者想要找“公关经理”的工作，他只要在网站输入职位名称，及自己目前的技能。如此一来，网站不仅会展示与“公关经理”相关的职位，也会推荐其他与求职者技能匹配的工作，例如与营销或媒体业相关的工作。

网站也采用科技来计算某个工作岗位与求职者的技能匹配程度，分数越高，则越匹配，求职者可以此为参考，优先选择应征哪些职位。

如果求职者的技能不足以胜任理想的工作岗位，他也可通过网站缩小搜索范围，寻找劳发局应变与提升（Adapt & Grow）计划下的工作岗位，在尝试新岗位的同时，获得培训或薪金补助。

劳发局在去年10月和12月之间，邀请100名用户试用职业前程配对网站，并搜集了他们的反馈以提升网站设计。网站在今年1月2日投入运作，截至本月9日已经有28万人次登录。

至于全国职业库，它仍作为后端存储库存在，雇主可继续通过职业库刊登聘用广告。

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