张有福：质询覃炳鑫无关学术自由

（早报讯）200多名国内外学者连署发出网络公开信捍卫学术自由，声援观点被政府否定的历史研究员覃炳鑫。对此，国会特选委员会主席张有福今天回应时指出，覃炳鑫有权发表个人看法，但既然他愿意在特委会前提出立场，就应该做好受到质询的准备。

张有福今天下午发声明说，特委会对覃炳鑫的质疑其实无关学术自由。他强调，特委会的目的在于研究如何打击网络伪造信息，但覃炳鑫却选择利用这个平台，就55年前的冷藏行动发表政治观点。

他说：“覃博士发表政治观点被质询后，却躲在学术的护盾下，这是相当奇怪的。”

张有福也指出，多名学者签署的网络公开信作者身份不明，该公开信称覃炳鑫的观点只有历史学者才有资格质疑，轮不到一支国会委员会做判断，并对此看法表示反对。

他说，全球各地的国会定期同来自各界的人士展开辩论，这包括学术界人士，面簿总裁扎克伯格日前也刚接受美国国会委员会的质询。“我不明白为何历史学家就能享有豁免权？”

覃炳鑫目前在英国牛津大学人类学系担任助理研究员，但不是该大学的正式教职员。

他上个月出席国会特选委员会应对网络伪造信息的公开听证会时，反指人民行动党才是假新闻源头，1963年展开冷藏行动拘留多名社会主义阵线（简称社阵）成员和左派分子，执政党当时称他们企图颠覆政府，但覃炳鑫认为这是为了掩藏对付政敌的真实目的。

覃炳鑫与特委会成员、内政部长兼律政部长尚穆根因此就历史叙事问题展开长达六小时的激烈辩论。尚穆根引述大量马共成员和英国第一手史料严厉反驳，指证据显示马共当时已影响左翼人士，并批评覃炳鑫选择性参考资料，缺乏学术严谨性。

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