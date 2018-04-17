快熟面排行榜 新加坡叻沙全麦拉面连续三年夺冠

美国知名快熟面达人里纳许（Hans Lienesch）所评选的2018全球十大快熟面排行榜出炉，新加坡品牌百胜厨（Prima Taste）的“新加坡叻沙全麦拉面”连续第三年夺下冠军。

纳许从2002年起开始在其网站www.theramenrater.com试吃并评选全球各地的快速面。他试吃超过380种快速面后，在4月16日公布2018年版的全球十大快熟面排行榜，而本地品牌百胜厨的“新加坡叻沙全麦拉面”连续第三年名列前茅。

纳许形容这款全麦拉面“具嚼劲，用料丰盛又有精致味道。”

他说：“如果我受困荒岛，只有机会吃一碗面，非它莫属。”

百胜厨另一口味的快熟面“新加坡咖喱全麦拉面”也名列第五名，马来西亚品牌Red Chef的樱花虾辣汤面拿下亚军，而其他上榜的还有来自台湾、香港和韩国的快速面。

完整名单：

  1. 百胜厨新加坡叻沙全麦拉面（新加坡）
  2. Red Chef樱花虾辣汤面（马来西亚）
  3. MyKuaili槟城白咖喱面（马来西亚）
  4. CarJEN娘惹咖喱叻沙（马来西亚）
  5. 百胜厨新加坡咖喱全麦拉面（新加坡）
  6. Red Chef青酸辣汤面（马来西亚）
  7. 老妈拌面（台湾）
  8. 台酒白酒帕式达（台湾）
  9. 出前一丁辛辣猪骨汤味（香港）
  10. Gookmul Knight Of Ribs（韩国）

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