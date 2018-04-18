新加坡全国皮肤中心新大楼今动土 2022年建成

皮肤病患者四年后将能到崭新的新加坡全国皮肤中心，接受更全面和便捷的一站式咨询和治疗服务。

楼高10层的全新皮肤中心大楼，将设有更多诊所、咨询室和治疗室，及一间新的日间治疗中心，以满足不断增加的皮肤疾病专科治疗需求。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士今早为新中心主持了动土仪式。

本地常见皮肤疾病发病率高，约两成儿童和11%成人患有湿疹，导致我国皮肤疾病负担高。许连碹在致辞时因此指出，人口老龄化将进一步增加人们对皮肤科服务的需求。

她说：“年长者更容易患上慢性皮肤疾病，如湿疹和溃疡，影响生活质量，因此年长者更需要专业的皮肤疾病治疗。只要有适当治疗和护理，许多皮肤问题都能获得良好控制，改善患者生活品质。“

新中心也将为病患和看护者开辟病患教育中心，为有需要者提供疾病相关的资讯和教育材料；并为疾病支援小组提供活动场地。

全新的全国皮肤中心大楼在2022年建成后，也将为兴建中的诺维纳健康城带来更完善的医疗服务，让病患能顺畅地进出这一带的医疗设施。

另一方面，中心也拥有本地唯一的“皮肤生物银行“，长期储存皮肤样本，以进行相关研究，并在未来加大科研、教育，以及培训工作的力度。

全国皮肤中心位于诺维纳一带的曼德礼路（Mandalay road），新大楼将建在现有大楼的隔邻。旧大楼至今已使用了30年。

待新大楼投入服务后，国立健保集团总部将搬至此，以便更好地协调集团旗下医疗机构，如陈笃生医院的运作。

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