尚穆根：我国消防人员人数比例虽低 但表现出色

我国民防部队的消防员人数比例虽比香港和纽约等大城市来得低，但在防止火患罹难人数方面表现却更出色。内政部长兼律政部长尚穆根今早表扬了我国民防部队执行任务的效率，也勾勒出该部队下来需克服的挑战。

尚穆根今早在民防部队常年工作计划研讨会上透露，本地的消防员人数比例是每10万人中有37名，比香港和纽约的每10万人中有约130名低两倍有余。

他指出，虽然面对人力精简和城市不断密集化等挑战，民防部队的表现却相当出色。本地去年的火患罹难人数为三人，既每10万人中有0.05人，相较于香港的每10万人中有0.3人，及纽约的0.8人火患罹难比率都来得低。

此外，尚穆根也提到去年接获的火患电话通报比2016年少6％，少于4000通，创下40年来的新低。他说，这归功于民防部队和社区合力防范火患的努力。

不过，尚穆根也提到民防部队将面临的挑战。例如我国人口老龄化，紧急医药服务的需求料会增加，而日益复杂化及有更多高楼的城市环境，以及生育率下降限制人力，都会给民防部队带来运作挑战。

因此，他强调需从三方面克服挑战：加强民防部队紧急医药服务的能力、与社区建立更多合作关系应付突发状况，以及善用科技提升效率。

在科技方面，尚穆根透露民防部队正在研发新的室内追踪系统（indoor tracking system），可探测进入大厦救火的消防人员位置，以便让队长确保人员的安全，也能更及时地决定是否指示他们撤退、到另一个方位，或是呼叫额外支援。

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