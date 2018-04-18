梁建鸿确认接任SMRT新总裁

（早报讯）现任国防部常任秘书（国防发展）梁建鸿确认将接替郭木财，从今年8月1日起，接任SMRT新总裁兼首席执行长的职务。

SMRT今天上午发文告证实，55岁的郭木财将卸任，接替他总裁职务的梁建鸿（54岁）将离开行政服务，加入SMRT。

梁建鸿在文告中说：“我知道未来的路会有挑战，也知道公众期望有安全和可靠的地铁服务。我会很努力满足他们的期许。”

“历代的董事会、管理层和职员很努力提供一套良好的系统，我会在这个基础上竭尽所能做好工作，并与SMRT各级别团队以及陆路交通管理局一起合作，继续改进及提供可靠和可持续的系统。”

梁建鸿是SMRT委任的第四个有武装部队背景的总裁。无独有偶，他在2010年也曾接替郭木财，出任武装部队三军总长。与郭木财一样，梁建鸿也拥有工程学背景，他毕业自英国伦敦大学电机与电子工程系，也拥有美国麻省理工学院的理学硕士学位（技术管理）。

据知，郭木财是在今年初向SMRT董事会口头提出辞呈。公司随后委任国际“猎人头”公司，在本地和海外网罗适合的总裁人选。

SMRT主席佘文民说：“董事会对建鸿在跨学科合作的能力，以及他对公共服务善用新技术的远见和经验留下深刻印象。”

佘文民也说：“我曾在沙斯危机期间，与建鸿一起工作，亲眼目睹和感受到他的使命感，他也亲力亲为解决问题，展现果断的领导力。他在武装部队领导东帝汶多国维和部队期间也证实了他的领导能力。我们相信，他将能领导SMRT迈向卓越的服务。”

佘文民也感谢郭木财过去六年来对公司的贡献。

郭木财说：“我很荣幸能与最专业和敬业的团队一起工作，并带领公司度过机构转型与系统更新的关键时期。尽管我们经历了充满挑战的时期，我坚信公司已为未来更好的旅程做好准备，现在交出领导棒子正是时候，让新领导层带领公司更上一层楼。”

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