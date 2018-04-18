郭木财向SMRT员工宣布辞去总裁职务

（早报讯） 郭木财今早通过电邮正式向SMRT职员宣布辞去总裁职务，感谢员工同他一起“走过有意义且难忘的旅程”。

担任SMRT总裁长达六年的郭木财，在电邮中表示将在7月底离职。他的职位将由现任国防部常任秘书（国防发展）梁建鸿接替。

郭木财在发给员工的电邮中写道：“能同你们一起共事，带领公司渡过关键的转型期和系统更新，是我的荣幸。”

他说，SMRT在提升营运表现、改善乘客的乘车体验、提升员工的健康、建立卓越组织管理，以及推动可持续业务增长等方面，都做出了成绩。

“这份成绩归功于你们每个人的努力。你们展现的奉献、专业及团队精神，以及勇于做新尝试和迎向挑战的态度，给我很大的启发。我们经历了很多风风雨雨。身为你们的总裁，无论公司过去基于什么原因遭遇到挫折，我都愿意负起全责。谢谢你们大家同我站在同一阵线，坚持不懈地向前迈进，争取卓越表现。”

SMRT主席佘文民今早也发表文告感谢郭木财所做的贡献。

佘文民说，郭木财带领SMRT做出巨大转型，在他的领导下，SMRT的巴士服务连续4年亏损后转亏为盈。SMRT也成立了私人出租车公司跨越交通（Strides Transportation）和新加坡地铁工程公司（Singapore Rail Engineering）等新的公司，开拓了业务，也加强公司提升地铁轨道的能力。

佘文民也强调，郭木财也领导多项创新措施，推动公司采用相关科技提升地铁的营运和维修。在郭木财任期内，公司和交通部及陆路交通管理局合作，顺利完成东南西北线的主要更新工程。

佘文民指出，郭木财所做的贡献，让SMRT更有能力为乘客提供更好的乘车体验。他也表扬郭木财为一名出色的领导人和沟通者。

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