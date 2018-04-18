两名业者成功标到食用鱼农地

Blue Aqua International有限公司和阿波罗水产养殖集团分别成功标得林厝港的一块和两块农地，未来可在农地上养殖食用鱼。

农粮兽医局今天（4月18日）发布文告公布了上述讯息。该局是在去年10月以“定价招标”（fixed price tender）形式为上述三块介于1.5公顷至2.4公顷的农业用地进行招标。

三块地的租约期限为20年，不含消费税的租金为37万8000元和58万7000元。

“定价招标”意味着投标业者须承担的租金在招标时就已定下，并非价高者得，而是看重投标者企划书的质量。

业者的生产能力、经验、过去表现和创新能力等都会在评估时被纳入考量。

农粮兽医局在文告中指出，上述两家公司所提呈的计划书融入了集生产力与创新元素于一体的农业系统。这包括具备生物过滤（bio-filtration）功能的科技以及装有自动化鱼泵的多层养鱼设施。

农粮兽医局也在文告中透露，该局会在今年6月为特定农业食品和非农业农业食品农地进行另外两轮招标。

该局将在其中一轮以“概念与价格”（Concept & Price）形式为共五块农业食品和非农业食品农地进行招标。

这意味着符合评估标准的投标计划书会被列入初选名单，让该局在第二阶段进行评估时。该局也会在第二阶段为计划书上的投标价进行评估。

有兴趣的业者可以在农业食品农地上种植或养育叶菜、豆芽和鳍鱼以外的食用农产品，可以是海鲜、牛、山羊奶、青蛙等。非食品农地则能养殖观赏鱼、水生植物和鸟。

另一轮则有五块蔬菜和两块鹌鹑蛋农业用地以“定价招标”方式进行招标。

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