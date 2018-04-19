淡滨尼天地与伙伴机构联办社区艺术节

喜欢音乐的公众今年中可到淡滨尼天地观赏少儿爱乐交响乐团长达12小时的音乐马拉松演出，与各界音乐爱好者交流，在曼妙乐曲中度过愉快周末。

由国家艺术理事会、淡滨尼天地（Our Tampines Hub）和百盛艺术（PAssionArts）联办的”Let’s Art@Our Tampines Hub”艺术节将于本周六（4月21日）正式推出。公众可在未来半年前往淡滨尼天地参与各类艺术活动和观赏演出。

由少儿爱乐交响乐团（Kids’ Philharmonic）带来的音乐马拉松就是众多艺术活动的其中一个，将在6月23日举行。

为了鼓励更多公众参与和欣赏艺术，AK Theatre、少儿爱乐交响乐团和新加坡心理卫生协会已率先获选成为常驻淡滨尼天地的艺术团体或社区伙伴，方便他们贴近社区，为居民带来更适合他们的活动。

除了观赏音乐表演，公众也可于4月23日至27日观赏新加坡心理卫生协会举办的艺术展，同时借机多了解艺术治疗相关信息。

淡滨尼天地总监苏海米受访时透露，淡滨尼目前有22万5000名居民，当中三成介于50到64岁，也有越来越多年轻家庭迁入区内的新住宅项目。

他观察到，自淡滨尼天地开放以来，他们每周末举办的艺术演出至少都吸引千人观赏，当中有不少居民喜欢观看儿童艺术演出。

因此他希望能透过在未来半年举办的艺术活动，让艺术走入邻里，给予居民更多机会参与和欣赏艺术。

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