政府为甘榜武吉士展开土地清理工程招标

为重新发展甘榜武吉士庞大地段，政府将收购两块私人地皮，并为受影响地段内的前加冷煤气厂土地清除工程展开招标。

市区重建局和土地管理局今天（4月19日）下午在联合记者会上，宣布上述消息。

受影响的两块土地占914平方米，属于星柔巴士私人有限公司(Singapore Johore Express)，原为永久地契。当局今天已向公司发出收购通知，并将根据市价提供赔偿。

原本位于甘榜武吉士(Kampong Bugis)的加冷煤气厂，在1997年7月搬迁至圣诺哥。当局自1997年在占地3.14公顷的煤气厂原址多次进行环境测试后，发现土地中残留芳香烃、重金属等化学成分，因此必须先清除泥土中的化学物质，才能重新发展这个地段。当局今天起为清除工程展开招标。

甘榜武吉士（Kampong Bugis）位于加冷路、加冷河和哥罗福街（Crawford Street）之间，占地17.4公顷。它主要将作为私人住宅用途，估计会兴建多达4000个住宅单位。这个地区也涵盖一些现有发展项目，以及商业和社区设施。

主发展商须确保甘榜武吉士具备某些城市规划概念和设计特点，包括成为活跃通勤和减少用车（car-lite）地区，打造完善的行人走道和脚踏车道网络、社区和绿化空间，以及设立地区性的废物和雨水处理系统等。

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