尚穆根：不平等是我国最严峻问题之一

内政部长兼律政部长尚穆根表示，不平等是我国面对的最严峻问题之一，政府可以通过学前教育，改善起跑点，并坚持唯才是用。通过为各阶层提供公平的机会，是应对这个问题的最有效方式。

他今早（4月20日）在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）为红十字会幼儿团与“关怀”计划举行推介仪式时，如此说道。

新加坡红十字会设立幼儿团，为5至6岁的学前儿童提供为期两年的学习计划，从小鼓励孩童参与社区义工活动，了解更多急救知识，提高安全意识。

配合红十字会幼儿团（Red Cross Junior）的“关怀”计划（C.A.R.E.）针对本地幼儿园的K1和K2两个年级，以活动为主，通过参与义工活动或学习之旅让学生学习急救知识。其他内容包括如何照顾年长者以及残障人士。

尚穆根说：“孩子们会通过活动发现每个人的生理条件或许有所不同。他们会更尊敬和照顾身边的年长者，以及学会有用的急救知识。这样的计划将教会我们的孩子尊重多样性、拥有同理心，以及具备面对挑战的韧性。”

计划由红十字会与Kidz Meadow托儿所合作推出，目前已有60所幼儿园确定采纳。红十字会也将为参与计划的100名幼儿园教师提供培训课程和教学指南。

今年已有约1200名孩童加入红十字会幼儿团，明年人数则可能增加至3000人。

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