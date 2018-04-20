Grab攻校车市场 推出载送学生服务

Grab巴士抢攻校车市场， 推出载送学生的新服务。

公司称这项运用科技配对路线的GrabShuttle学校接送服务，可缩短多达一半的乘车时间。根据私召车业者Grab今早（4月20日）发出的文告，用户可通过GrabShuttle网站提交想要的路线，系统之后会按照其他顾客的需求配对最合适的组合，以缩短接送时间。

除了GrabShuttle原有的13个和23个座位的小型和中型巴 士外，学校接送服务也有四人座德士选择。这项服务除了开 放给小学、中学和大专学府学生外，也适用于公司职员。

Grab受询时透露，23个座位的巴士单程每月130元，往返220元；13个座位单程155元，往返270元；四人座德士单程230元，往返420元。公司采取定价收费，无论车程多远。

系统利用科技把路线最接近的用户集合起来，比起搭乘传统校车或公共交通，选择四 人座德士的用户可省下多达 50％的时间。那些选择德士车型的用户，也能更换下车地点，方便学生放学后去补习等。此外，家长可通过GrabShuttle应用实时追踪车辆位置，和直接联系司机。

这是Grab第三次扩充旗下的GrabShuttle服务。Grab去年3月首次推出提供特定路线接送的GrabShuttle，同年11月增加另一项GrabShuttle Plus服务，相隔五个月后再推出GrabShuttle学校接送。

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