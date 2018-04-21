新加坡开埠200年工作组将招募3800名志工

我国明年纪念开埠200周年，新加坡开埠200年工作组计划招募约3800名志工，参与收录我国早期的各种故事，并在接下来的一系列纪念活动中以不同方式呈现给大众。

志工分为故事记录员（Story Documenters）和故事讲解与导览员（Storytellers and guides）两种，分别负责不同工作。

为让志工先掌握相关的知识与技能，上述工作组从上个月开始为志工开办工作坊提供培训。

130名来自人协青年运动（简称PAYM） 、总统府历史展馆，及阿裕尼回教学校（Madrasah Aljunied）等不同团体的志工今早（21日）在国家图书馆参与了至今的第二场工作坊。

第一场工作坊于上个月举办，有约90名志工参与。两场都是培训故事记录员的工作坊。

为时约四个小时的工作坊让志工通过角色扮演及个案讨论等活动，学习追溯家谱、访问和记录内容等技巧，以备下来收录家族或社区故事。

新加坡开埠200年部长指导委员会联合主席、总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明今早出席工作坊，向志工说明纪念我国开埠200年的意义。

出席工作坊的还有国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士和国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生，他们两人负责领导志工团队。

免费试阅14天