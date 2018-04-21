上海新加坡商会牵头成立中新创新联盟

上海新加坡商会与六家企业和机构联手，成立中新创新联盟，协助新加坡和中国企业在创新和科技领域实现资源共享和相互合作。

中新创新联盟的协议签署仪式今天在上海新加坡商业论坛上举行，加入联盟的企业和机构包括BLOCK71苏州、钟友兴糖果厂旗下的Innovate360、INNOSPACE+、量子链基金会、Elna Chin Foundation和DREP Foundation等孵化器和天使基金平台。

中新创新联盟在初始阶段主要协助上海和新加坡两地企业，特别是创新和科技领域企业展开商贸互访等活动，帮助企业了解彼此的市场。创新联盟未来也打算把网络拓展到整个中国和东南亚各国。

新加坡企业可在中新创新联盟的协助下熟悉巨大的中国市场，并与潜在的中国合作伙伴及客户建立联系。

创新联盟中的孵化及投资机构INNOSPACE+也打算为有潜力的科技创新项目和起步公司提供培训、试运营方面的协助，帮助这些项目和企业在上海落地。

此外，中新创新联盟打算建立一个科技人才数据库，汇总新加坡国立大学、南洋理工大学、上海交通大学和复旦大学等高校的科技人才资料。

（联合早报上海特派员杨丹旭）

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