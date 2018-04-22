李总理出席实里尼维沙伯鲁玛印度庙翻修后的祝圣仪式

（早报讯）164年前建成的实里尼维沙伯鲁玛印度庙今年完成翻修，并于星期天举行盛大的祝圣仪式。仪式嘉宾李显龙总理与两万多名信众共襄盛举。

位于实龙岗路的实里尼维沙伯鲁玛印度庙（Sri Srinivasa Perumal Temple）是历史最悠久的印度庙之一，也是我国72个国家古迹中的其中一个。

李显龙总理抵达古庙后接受花圈，并与一些信徒共进早餐后入庙，参与本次的祝圣仪式。

多达40名祭师将参与星期天上午举行的仪式，他们会头顶着圣水，在鼓乐声中绕场一圈后，攀上这座古庙的九个金顶将圣水洒落。这个隆重仪式象征为宝顶祝圣（consecration）和恭迎众神明“入住”翻修后的庙宇。

按传统，印度庙每12年必须进行重大修复。实里尼维沙伯鲁玛印度庙在1978年成为国家古迹之后，曾分别在1979年、1992年和2005年进行翻修。文化、社区及青年部旗下的印度教基金管理局（Hindu Endowments Board）是负责管理这座古庙的机构，也负责为翻修工程筹款，包括对外向善心人士募款。

根据印度教基金管理局提供的资料，翻修工程和祝圣仪式共耗资450万元。

古庙历时一年半的翻修工程主要由20名来自印度的专家负责，其中一人是首席雕塑家，其余19人是负责精雕细琢的工匠。他们面对的挑战包括历时超过一年的翻修过程中，古庙仍继续对外开放，因此工程得尽量减少对信众的影响，在一些重大节日时更得暂时停工。此外，这座国家古迹也得保留原有的色调。

翻修工程扩大了古庙为信众提供的祷告和用餐空间、照明设施也改善了，而一些壁画和宗教装饰图案也重新上色。

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