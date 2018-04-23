黄志明和许宝琨出任职总副秘书长 前者料在不久后接任秘书长

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明和国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生，获增补进入全国职工总会中央委员会，并双双出任职总副秘书长，成为职工运动最高决策单位的要员。

为强化职工运动的领导层，职总会长雷家英代表职总中委会于上周一（16日）致函李显龙总理，希望让合适的政治职务者加入职总。

她在信中写道，李总理去年在人民行动党大会上敦促职总规划领导层更新，倘若总理需要 职总秘书长陈振声 （48岁） 在适当的时候回到政府核心，职总中委会希望能让黄志明 （49岁） 到职工运动中服务，并相信他具备所需的素质来领导工运进入下一个阶段。

职总中委会也在信中要求总理任命另一名合适的政治职务者，协助加强工运和政府间的衔接，将各产业转型蓝图转化为更具体的培训计划。

李总理在回函中答应所请，职总向工运领袖介绍黄志明和许宝琨（46岁）。

一般相信，陈振声将在来临的内阁改组中，从职总回到政府核心，可能出掌贸工部。因此，黄志明此时加入职总领导层，使他成为陈振声接班人的热门人选。

由于职总秘书长向来都是总理公署部长，黄志明若接任该职务，教育部也会有改变，可能恢复由一个部长掌管的情况。内阁改组料在近期宣布。

职总章程规定，经职总秘书长建议，职总中委会可委任八名副秘书长和助理秘书长，但副秘书长不可多过三名。黄志明和许宝琨加入中委后，加上总理公署高级政务部长王志豪，职总将有三位副秘书长。

助理秘书长则有五名，分别是前官委议员詹惠凤，及另四名工运议员郑德源、再纳、朱倍庆和杨益财。

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