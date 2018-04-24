沈颖率新加坡零售业商团考察中国新零售

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖昨天起至本月27日，携新加坡零售业商团访问上海、杭州和舟山，考察中国业者在零售业的创新及采用新科技的趋势。

此次商团考察由新加坡企业发展局组织，共有13家新加坡企业的代表随行。

沈颖昨晚参访上海长宁区的一家盒马生鲜超市，了解结合超市零售、餐饮体验、门店配送等业务的中国“新零售”生态，以及超市如何通过大数据分析客户需求，提供新鲜产品。

沈颖今天将带商团走访上海的星巴克甄选烘焙工坊和长宁来福士广场。 去年中正式开幕的长宁来福士广场，是新加坡凯德集团在中国的最新来福士项目。

她之后会前往杭州，走访中国物流企业富春集团的仓储设施“如意仓”，了解中国物流和仓储行业的新趋势。

在浙江期间，沈颖也会走访阿里巴巴位于杭州西溪的总部，以及阿里旗下的金融科技企业蚂蚁金服。她也将会见浙江省省长袁家军。贸工部昨晚发出的文告说，双方将在会面中重申新浙两地长期和密切的关系。

本周四（26日），沈颖将在舟山与浙江省副省长朱从玖一起，主持新加坡—浙江经济贸易理事会第十三次会议。上一次新浙经贸理事会会议去年12月在新加坡举行。

贸工部文告引述沈颖说，此次零售业商团能体验中国最前沿的创新和高科技零售概念。她希望此行能激发新加坡零售业者尝试新科技，善加利用零售业产业转型蓝图提出的策略，让他们的业务更上一层楼。

陪同沈颖出访的包括新加坡贸工部、外交部、新加坡企业发展局以及全国青年理事会的官员。

（联合早报上海特派员杨丹旭）

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