地铁东西线下来五个星期天在载客时段测试新信号系统

地铁东西线接下来五个星期天会在载客时段全天试用新列车信号系统，介于裕群站与大士西延长线卡尔圈站之间的列车也会在这段期间恢复服务。

陆路交通管理局、SMRT和法国信号系统供应商泰雷兹（Thales）也计划在5月底学校假期期间在东西线每天试用新系统。

随着南北线使用的新列车信号系统已逐步稳定，当局决定在载客时段在东西线试用新系统。

当局自今年2月起已在非载客时段测试新系统，包括确保车门与月台门对齐、列车能在隧道里顺利加速减速，以及与南北线运作顺利连接起来。

泰雷兹也在SMRT碧山车厂设立模拟设施，本月起让工程团队在不影响列车服务的情况下，在受控的环境里测试东西线新系统。

SMRT系统通信维修部首席工程师曾瑞贤指出，当局会在东西线接下来几个星期天载客时密切观察新系统的表现。

他说：“我们的工程团队也会与运作团队紧密合作，立即解决任何没有在非运行时间测试时出现的新故障，并根据运作需求作出调整。”

星期天的全天测试不会影响到列车运作时间，但乘客可能会偶尔碰到车门没有即时开关、在地铁站停留较久或在站与站之间暂时停留的情况。

陆交局、SMRT和泰雷兹也会增派人员到场协助受影响的乘客。

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