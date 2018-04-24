早期介入工作者仅11%觉得新加坡是包容性的社会

连氏基金会展开的调查显示，从事早期介入工作的专业人员中，仅有11%认为新加坡是一个具有包容性的社会，这个比率还比特需孩童家长和一般公众反映的结果来得低。

前年，连氏基金会曾针对我国社会是否具有足够包容性，向特需孩童家长与一般公众进行调查，28%家长和30%公众认为新加坡是个具有包容性的社会。

今天公布的最新调查则是针对从事早期介入（Early Intervention）工作的专业人员，包括学生与幼儿早期介入计划（Early Intervention Programme for Infants and Children，简称EIPIC）中心、医院等的社工、教师与治疗师等。调查目的是了解这群工作者面对的挑战，以及对包容社会的观点。共有423人参与调查。

获委任进行调查的公司黑箱研究（Blackbox Research）认为，这群工作者因长期与特需孩童接触，对包容社会的定义和要求更高。包容的定义不仅是让特需孩童在共同空间与他人一起活动，也要让他们有平等的机会学习与发挥。

整体而言，92%认同这个领域过去几年已取得进展。社会对特需孩童的认识有所提高，并且有更多EIPIC中心来满足更大的需求。63%对目前的工作感到满意。

至于这个领域工作者面对的挑战，51%认为工作容易导致精力透支（quick burnout），其次是薪金与福利不够吸引人（44%），以及人手短缺（34%）。他们建议可提供教师助理、简化行政工作，通过导师计划等来应对挑战。

75%也觉得有必要，由一个中央机构来监督和支持这个领域，让特需孩童更容易地从EIPIC中心过渡到主流学校。

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