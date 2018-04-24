滨海湾金沙购物商城厕所获颁本地首个六星评级

安装智能科技时刻探测人流与异味，从而更好地进行清洁工作安排，滨海湾金沙购物商城内的六间厕所成为新加坡首六间获新加坡卫浴文化协会六星级认证的厕所。

新加坡卫浴文化协会今早召开记者会公布了上述讯息。该协会指出，六星级的厕所必须符合干净厕所的标准、装有方便使用和环保的设施，同时具备能提升生产力和效率的智能科技。清洁工也必须获得清洗厕所课程的新技能资格（WSQ）认证。

滨海湾金沙购物商城（The Shoppes at Marina Bay Sands）所采用的科技着重在探测、反馈、清除和节省这四方面。除了六间获六星级认证的厕所，商城内的另外30间厕所也有五星级认证。

滨海湾金沙发言人透露，他们在前年与新加坡卫浴文化协会合作进行相关试验，并在今年于厕所内陆续推出高科技解决方案。

上述六星级厕所安装了一套智能反馈系统，能在发现任何问题或缺陷后进行通报。系统内也同时列有维修保养清单，方便工作人员执行。

此外，厕所也安装了能够感应人流和厕所环境中的氨气（ammonia gas）的设备，更方便清洁工安排清洁工作，确保厕所内的异味会被去除。

由新加坡卫浴文化协会制定的康乐公厕计划于2003年7月推出，以设计、整洁、维修保养、效率和满意度这五方面为厕所进行评分，总分108分，可获颁的认证介于三至六星级。 六星级评分于2014年推出。

符合条件的六星级厕所必须获得至少104分。

新加坡卫浴文化协会会长陈培芬说，智能科技能让业主更有效和迅速地调派人力。她说，业主需要有心并全力去做，安装科技和符合六星级的标准都需要时间，要达到的水平很高，所以需要时间去进行。

根据新加坡卫浴文化协会提供给给《联合早报》的数据，本地共有586、637和217间厕所分别获得协会五星、四星和三星级认证。中区有376间五星级厕所，是五星级厕所最多的地区。

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