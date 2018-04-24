【内阁改组】多名部长和高级政务部长职务有所调整

李显龙总理对内阁进行大规模改组，三名资深部长林勋强、林瑞生和雅国卸下部长职务退居后座议员，全国职工总会秘书长陈振声将回到政府核心 ，出任贸工部长。

总理公署今天也宣布，律政部兼财政部高级政务部长英兰妮获擢升为正部长，成为内阁第三名女性部长，她将出任总理公署部长兼财政及教育第二部长。总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明则接替林瑞生成为新人力部长，同时兼任内政部第二部长。

这是李总理在本届政府内第四次调整内阁职务。随着新任命5月1日生效，内阁部长年龄将从目前的56岁降低至55岁，更值得注意的是，内阁中的第四代领导班子成员在此次改组中首次过半，反映了国家领导班子的年轻化与更新。

四名后座议员也被委以重任，受委担任政治职务。马林百列集选区议员唐振辉将从7月1日起出任律政部和卫生部高级政务部长，蔡厝港集选区议员扎吉哈受委担任国家发展部兼人力部政务部长。白沙—榜鹅集选区议员孙雪玲和裕廊集选区议员陈有明双双受委出任高级政务次长。

多名部长和高级政务部长的职务也有所调整。通讯及新闻部长雅国卸下部长职务后，贸工部长（工业）易华仁将接手主管该部门，并同时继续在贸工部主管贸易关系事务。环境及水源部长马善高则成为主管回教事务的部长。

昨天正式出任职总副秘书长的黄志明预料将在不久后正式获工运投票通过，接替陈振声出任秘书长。他将卸下教育部长（学校）和交通部第二部长的职务，按惯例出任总理公署部长。

教育部将在黄志明卸任后，回归一名部长统一领导的形式。教育部长（高等教育及技能）王乙康将负责整个教育部的工作，并卸下国防部第二部长的工作。

三名政治发展备受看好的高级政务部长虽然没有被擢升为正部长，但他们在此次改组中都被委以重任。

许宝琨将卸下国家发展部高级政务部长职务，继续在贸工部服务，他昨天与黄志明同时获选成为职总副秘书长，接下来将以兼职形式，帮助工运落实产业转型蓝图制定的计划。

徐芳达将卸下通讯及新闻部和卫生部的职务，出任贸工部和教育部高级政务部长。普杰立将出任通讯及新闻部兼交通部高级政务部长，同时主管政府网络安全工作。

内阁名单

李显龙 66岁 总理 张志贤 63岁 副总理兼国家安全统筹部长 尚达曼 61岁 副总理兼经济及社会政策统筹部长 许文远 65岁 基础建设统筹部长兼交通部长 黄志明 49岁 总理公署部长 黄永宏医生 59岁 国防部长 维文医生 57岁 外交部长 尚穆根 59岁 内政部长兼律政部长 陈振声 48岁 贸工部长；接管公共服务署 易华仁 55岁 通讯及新闻部长；主管贸易关系 王瑞杰 57岁 财政部长；接管国立研究基金会（协助总理） 黄循财 45岁 国家发展部长兼财政部第二部长 马善高 55岁 环境及水源部长；接管回教事务 颜金勇 59岁 卫生部长 傅海燕 54岁 文化、社区及青年部长 王乙康 48岁 教育部长 杨莉明 49岁 人力部长兼内政部第二部长 李智陞 41岁 社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长 英兰妮 55岁 总理公署部长兼财政部和教育部第二部长；兼任律政部第二部长至6月30日 王志豪 56岁 国防部高级政务部长 孟理齐博士 52岁 国防部兼外交部高级政务部长 沈颖 43岁 通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长 许连碹博士 60岁 环境及水源部兼卫生部高级政务部长 蓝彬明医生 48岁 卫生部兼交通部高级政务部长 徐芳达 44岁 贸工部兼教育部高级政务部长 许宝琨医生 46岁 贸工部高级政务部长 普杰立医生 45岁 交通部兼通讯及新闻部高级政务部长；接管网络安全事务 唐振辉 48岁 律政部兼卫生部高级政务部长（7月1日生效） 陈振泉 59岁 外交部兼社会及家庭发展部政务部长 扎吉哈 43岁 国家发展部兼人力部政务部长 刘燕玲 43岁 教育部兼人力部高级政务次长 费绍尔博士 49岁 教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长 安宁·阿敏 39岁 卫生部兼内政部高级政务次长 马炎庆 47岁 交通部兼文化、社区及青年部高级政务次长 孙雪玲 38岁 内政部兼国家发展部高级政务次长 陈有明医生 42岁 外交部兼贸工部高级政务次长

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