【内阁改组】陈振声出掌贸工部 王瑞杰和王乙康留任财政部和教育部

被视为总理接班人的三位领跑者当中，总理公署部长陈振声不出所料出掌贸工部。王瑞杰和王乙康则分别留任财政部和教育部，但后者将卸下国防部的职务。

内阁改组名单今午出炉，如李显龙总理今年初表示，他并未在此次内阁改组中委任新的副总理，但备受瞩目的三名潜在总理人选都出现了职务调动。

值得关注的是，也是全国职工总会秘书长的陈振声（48岁）确定将离开服务了三年的职总，掌管贸工部这个“重量级”部门。

目前担任贸工部长的 林勋强即将卸任，易华仁则改任主管贸易关系的部长（minister-in-charge）。

陈振声也将接手总理公署属下的公共服务署，该政府机构目前由副总理兼国家安全统筹部长张志贤主管。此外，陈振声续任人民协会副主席。过去，这个职位一般由职总秘书长兼任，前职总秘书长林瑞生和林文兴都在任内担任过人协副主席。

教育部方面，王乙康（48岁）则将独当一面。随着另一名教育部长黄志明（49岁）改任总理公署部长、并预料在不久后接任职总秘书长一职，自2015年实行双部长制的教育部将重新“二合为一”。

这意味着，王乙康将在高等教育及技能之外，接管黄志明原本所负责的学前教育、特别教育、小一至初级学院教育，及三年制高中教育。他也将在此次内阁改组中，卸下国防部第二部长职务。

至于王瑞杰（57岁），他将继续留任财政部长，但会接手国立研究基金会主席一职。基金会主席目前是张志贤。

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