黄志明为教育打下良好基础 王乙康：将继续改善我国教育制度

即将卸任的教育部（学校）部长黄志明在任期间，为我国教育打下坚固基础并做出不少果敢及重大的改变，将独当一面留任教育部的王乙康说，他将在这个基础上与所有教师及职员合作，进一步改善我国教育制度。

王乙康在面簿贴文说，黄志明在任期间极力改善我国教育制度，包括对小六离校考试及直接收生计划的改动，以及设下计划鼓励学校户外教学等。“我必须感谢我的好朋友兼同事黄志明设下的这个良好基础。”

王乙康说，他将把公共服务领域创新（Public Service Innovation）的棒子转交陈振声。他指出，近一年来，他与该团队在公共服务领域的采购机制上做出具意义及能促进创新的改善。他说：“我将在接下来时间里继续领导并完成几个项目，陈振声部长将继续在公共服务领域灌输创新精神，我在此祝福他。”

另外，即将卸任国防部第二部长职务的王乙康说，他希望给予国防部自己最重要的一份感谢。他说，他感谢国防部长黄永宏给予他国防事务相关的指导，并让他有机会参与军事外交。

“我对离开国防部有着些许的感伤，但我知道国防部与武装部队的所有人将致力确保并捍卫新加坡的安全，我对此感到欣慰，并向他们致敬。”

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