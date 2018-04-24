王瑞杰：欣慰有英兰尼和黄偱财留在财政部协助事务

财政部就对国家收入及开销相关事宜进行检讨，财政部长王瑞杰说，欣慰有黄偱财和英兰尼留在部门与他合作，协力处理部门相关事务。

李显龙总理下午宣布最新一轮的内阁改组，王瑞杰留任财政部长，现任财政部兼律政部高级政务部长英兰尼将升任总理公署部长，并兼任财政部和教育部第二部长。现任国家发展部长兼财政部第二部长黄偱财的职务不变。

王瑞杰对英兰尼、马炎庆及安宁阿敏三人获得擢升表示恭喜。他说：“这是对他们的贡献及能力的认可，英兰尼作为教育部第二部长，将和教育部长王乙康在教育领域做出许多贡献。”

王瑞杰也对首次受委进入内阁的后座议员唐振辉、扎吉哈、孙雪玲以及陈有明表示欢迎。

王瑞杰也指出，将与即将接任新职务的易华仁、陈振声、黄志明、王乙康及杨莉明几位部长合作，进一步提升劳动队伍及企业的竞争力，以应付未来的转变。

另外，王瑞杰说，副总理张志贤领导的新加坡国立研究基金会这些年来，在推动本地研究与开发及创新方面有优越的表现。即将从张志贤手中接过基金主席职务的王瑞杰说对张志贤表示感谢，并表示会尽所能做好这份工作。

王瑞杰也强调，尽管他和同事们纷纷上任新职务，他们仍将以团结姿态集体运作，为国家做出贡献。他说：“我么将继续受惠于总理和副总理们，以及所有同事的指导。”

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