首次受委入内阁后座议员对即将出任新职务表荣幸

首次受委进入内阁的部分后座议员纷纷对受委新职务表示荣幸。

马林百列集选区议员唐振辉在面簿贴文说，离开过去25年来服务的法律界以接受内阁职务，参与制定公共政策，并不是一个容易的决定。

他说：“新职务将带给我全新的视野和环境，我希望把我在私人业界的经验带到新岗位，尽全力为国家和国人付出。”

唐振辉将从7月1日起出任律政部兼卫生部高级政务部长。

白沙榜鹅集选区议员孙雪玲则将从5月1日开始，担任内政部兼国家发展部高级政务次长。

她在面簿致函居民说，与他们的近距离接触，让她了解到人们所重视的课题。她说：“我不会忘记当年参与政治的初心，尽我所能为你们服务，为新加坡人民服务，把新加坡建设得越来越强。”

裕廊集选区议员陈有明医生将出任外交部和贸工部高级政务次长。他在面簿说：“我带着些许遗憾离开医药领域，我将怀念为病人提供医疗服务的日子，但若能更直接地改善新加坡的未来，我有责任接受新职务。”

扎吉哈受访时告诉《联合早报》，他担任政治职务初期将尽快了解国家发展部和人力部这两个政府部门的各项政策计划，以及认识利益相关者等。他指出，这两个部门在国会拨款委员会上月辩论部门开支预算时做出不少宣布，因此他预计下来的工作重点就在于尽快能有效地落实这些新宣布。

至于接受政治职务的任命，扎吉哈坦言这并非一个容易做出的决定，毕竟他一直以来都在私人企业领域工作，无法确定他能否适应公共服务领域不同的工作文化等环境。

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