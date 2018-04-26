新加坡致力于促进亚细安经济长期持续发展

（早报讯）新加坡致力于促进亚细安十国有更密切的连接，打造一个可无缝进行经贸活动的区域，以持续推动亚细安长期的经济发展，以及更密切的经济一体化。

亚细安经济共同体理事会星期四上午召开会议，会议由我国贸工部长（贸易）林勋强主持。

林勋强在会议开始时致辞说，作为今年的亚细安轮值主席国，新加坡与往年其他轮值主席国一样，致力于促进亚细安各国之间有更深入的区域连接，把亚细安推向一个可无缝进行贸易和经济活动区域的定位。

他也指出，新加坡在促进亚细安各国之间贸易，以及强化区域连接上，已取得一些成果。

这包括目前已有五个亚细安成员国实行亚细安对外单一窗口（ASEAN Single Window）。据贸工部提供的资料，这五个国家是印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南。

林勋强说，其他五个成员国很快也会实行对外单一窗口，而十国届时可通过电子化连接，让企业能在亚细安范围内更简易快捷地为货物通关，节省交易成本。

另一个林勋强提及的例子是亚细安今年初发表的游轮旅游宣言，十国将积极发展基础建设，并提升岸上活动的素质，把东南亚打造成为蓬勃有朝气的游轮旅游目的地。

尽管全球经济环境有不稳定因素，但亚细安的经济展望多年来维持乐观正面，亚细安整体经济增长在2016年达到4.8％，去年和今年则预计可达5.2％，有望在2030年成为全球第四大经济体。

经济共同体理事会会议是第32届亚细安峰会在本周六（28日）正式开幕前众多系列会议的其中一个。

林勋强5月将卸下政治职务，但会继续在贸工部担任特别顾问。这相信是他最后一次主持经济共同体理事会会议。

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