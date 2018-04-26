Ryde下周三推出RydeX预召车服务

本地“拼车”手机应用经营者Ryde科技公司将在下周三正式推出私召车预召服务，乘客可要求特定司机接载，也可支付小费奖励表现杰出的司机。

Ryde创办人邹俊明今早在记者会上透露，过去一个月已成功吸引超过5000人报名成为RydeX司机。

这些司机都已考取“私人出租车司机职业执照”（Private Hire Car Driver Vocational Licence， 简称PDVL），RydeX下个月2日推出后可直接开始载客。

Ryde是在两年多前开始提供拼车和第三方德士预召服务，目前共有约4万个私家车司机，以及1万5000个德士司机使用这个平台。下载这个应用的注册用户超过30万个。

使用RydeX的乘客可提前10分钟至七天预召车。与市场其他预召车服务不同的是，使用Ryde服务的乘客可要求特定的司机接载。

RydeX收费会比目前私召车平均车费便宜约5％。该公司也实行按实时需求计算的动态计费（dynamic charging），乘客碰到列车服务延误或天气不佳等需求较高时需支付更高费用，但最高车资不会超过100元。

邹俊明指出，公司希望RydeX司机在接下来三个月可扩大至1万5000名。“届时我们就可考虑为乘客提供私召车服务。”

为吸引司机加入并提供更好地服务，公司将收取较低的佣金，每趟车程抽佣10％，低于Grab的20％。司机每完成七趟车后也可获得20元奖励金。

乘客也可选择支付小费，Ryde不会从这笔费用中抽佣，而是让司机收下全额。

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