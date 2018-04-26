北极熊伊努卡追悼会 全场起立庆祝它这一生

27年的岁月里，北极熊伊努卡（Inuka）带给无数访客欢笑与喜乐，在它离开众人之际，追悼会的出席者全场起立，为他鼓掌，庆祝它这一生。

过去三个星期，伊努卡即使接受了强化治疗，但健康情况没有显著改善，新加坡野生动物保育集团最后基于伊努卡的福利和人道考量，昨早9时30分，忍痛让它“安乐死”。

超过200名野生动物保育集团的职员和高层，今早出席了伊努卡的私人追悼会，当中包括，过去三年，担任伊努卡的“保姆”——动物园动物管理副主任（食肉动物）莫罕·波尼查米（Mohan Ponichamy）。

27年的岁月里，北极熊伊努卡（Inuka）带给无数访客欢笑与喜乐，在它离开众人之际，追悼会的出席者全场起立，为他鼓掌，庆祝它这一生。（陈来福摄）

他在众人前悼念伊努卡时，数次哽咽，尤其是忆起，今早踏入伊努卡的住处时，里头空荡荡的，伊努卡再也不会在笼子迎接他们。莫罕透露，伊努卡非常“kaypoh”（福建话，爱管闲事的意思）。

他说，前一分钟，伊努卡可能还在水池一端，但听到管理员在它住处铺草席的声音，或是供应商来添货时，它下一分钟就出现在他们后面。“它会一直监督我们，直到我们离开，它才肯离开。”

为让公众悼念伊努卡，动物园在北极熊展区设立了回忆墙，让访客留言，写下对伊努卡的回忆和感触。回忆墙将在展区放置至少十天。

野生动物集团昨天表示，在完成伊努卡的解剖工作后，相信会保留它的一部分，作为未来的教育用途。 另外，野生动物保育集团将在下来几个月，重新设计和改建伊努卡的住处和展区，打造崭新的海狮展区。

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