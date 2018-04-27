李总理致信感谢即将卸任三部长

李显龙总理致函三名即将在本月底卸下内阁职务的部长，感谢他们为国家付出。

在本月24日宣布的内阁改组中，贸工部长（贸易）林勋强（64岁）、人力部长林瑞生（63岁）和通讯及新闻部长雅国博士（62岁）引退。

贸工部长（贸易）林勋强。（林国明摄）

李总理在写给林勋强的信中指林勋强在掌管贸工部的14年里促进外来投资，并为工业领域创造合适的发展条件。他也为制造业建立起石化、半导体和生命科学等主要产业集群。

对外贸易关系上，林勋强努力经营我国与他国的关系。我国在林勋强任内与其他10国签署跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），也推进落实2025年亚细安经济共同体蓝图的工作。

人力部长林瑞生。（陈渊庄摄）

李总理在写给林瑞生的信中，称赞林瑞生2001年受委为环境部长后大力推动新生水，“从根本上改变了我国的水资源状况，也让我们有效克服了自独立后就牵绊我们的战略脆弱性”。

李总理也指林瑞生担任全国职工总会秘书长期间无私奉献，帮助工友提高受雇能力，也在2008年至2010年爆发全球金融危机时说服雇主减少开支，保住工友岗位，让我国经济在危机后迅速复原。

林瑞生2015年受委为人力部长后，制定多项计划帮助员工接受再培训，也提高重新受雇年龄限制，及提高部分年长工友的公积金缴交率。

通讯及新闻部长雅国博士。（梁伟康摄）

1997年步入政坛的雅国在主管回教事务期间的贡献让李总理留下深刻印象。李总理说，雅国积极推动马来社群进步，也动员马来回教社群应对社会问题。

“在涉及种族和宗教的敏感课题上，我能依赖你了解国家的当务之急，坦直地阐述马来回教社群的观点，并坦诚地就如何在马来回教社群的支持下取得最好的进展提供建议。”

李总理也指，自2011年起担任通讯及新闻部长的雅国推动对基础设施的投资，让我国享有全球最高的宽带网速和网络渗透率之一。雅国也制定不同计划，“确保没有人因新科技而落伍”，包括提倡总小企业使用数码科技，及教导年长者学习数码技能的计划。

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