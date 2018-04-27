总理感谢林勋强　理性洞察沉稳谋略——40多年共筹善策的良伴

李显龙总理今天致函即三名将在本月底卸下内阁职务的部长，感谢他们为国家付出。

以下是给贸工部长（贸易）林勋强的信：

亲爱的勋强，

在第三代部长中，我与你认识最久，有超过40年了。我们同时期在剑桥大学就读，一起加入公共服务，在多个职位中一起搭档。

过去数十年，你以杰出成就和献身精神贡献国家。在内阁，你肩负重任，推行多个改善国人生活和促进新加坡利益的政策。面对压力时，你临危不乱，可以理性和客观地分析问题，对政治考量也很敏感。你讲求实际，却充满人情味。

过去14年，你领导贸工部，在不明朗的环球环境发展经济策略，建立其韧性和保持增长。在宏观层面，你以经济增长为目标，即使人均国内生产总值已非常高，但你让经济蓬勃发展。在微观层面，你了解要完成政策目标，靠市场力量是最好的方法，但也懂得当市场运作不理想，或无法取得社会目标时，知道如何介入。

你为制造业建立起关键的行业组合，包括化工、半导体和生命科学，通过推广外国投资和制造恰当的条件，让行业取得增长。你通过标新局（SPRING）、新加坡国际企业发展局（IE Singapore，简称企发局）和裕廊集团（JTC），支持中小型企业提升、增长和走向国际化。在2005年，你设立新加坡竞争局（CCS）以确保市场竞争和市场正常运作。你也专注贸工部促进经济增长和制造高质量工作的主要使命，提升属下法定机构和相关公司的效率，并且把腾飞瑞资（Ascendas）和裕廊国际（Jurong International）私有化，让它们更有效率地运作。

对外，你努力与其他国家建立贸易关系。你和团队商讨广泛的自由贸易网络和合作协议，以经济或战略方面来看，这些都对新加坡具备价值。联同我们的亚细安伙伴，你推动2025年亚细安经济共同体总蓝图（Asean Economic Community Blueprint 2025）。经过多年努力，我们今年签署跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。在特朗普政府退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，你与剩余的十个国家共同合作，并且议定一个几乎保存全部原有条款的跨太平洋伙伴全面进展协定。

在经济承受压力时，尤其是2008年全球金融危机，你的冷静和经验是力量支柱。你系统化地评估选项，推出一个大胆有效的措施配套，包括

特别风险分担计划（Special Risk-Sharing Initiative）和雇用补贴计划（Jobs Credit Scheme）。这个回应增强信心、保住工作和确保新加坡经济迅速恢复。

加入贸工部之前，你曾担任卫生部长，处理过同样艰难的危机，即2003年沙斯疫情。包括政府在内的所有人都担心疫情造成的后果。我们面临着阻止病毒继续散播的巨大压力。我们得尽可能减少生命的逝去、避免恐慌蔓延，并限制疫情造成的经济损失。我们不知道所采取的措施是否有效，或疫情是否会舒缓。我们必须当下作出艰难的决定，包括关闭发现病例的巴西班让批发市场，导致摊贩生计受影响；在学校和出入境处进行体温检测，以发现可疑病例；对接触沙斯病患者实行居家隔离，防止疫情蔓延。在一片恐慌中，你评估情况并作出合理的决定。危机过后，世界卫生组织赞扬新加坡对抗疫情的反应能力。你在沙斯肆虐期间采取的措施，也有助于我们应对随后出现的公共卫生威胁，例如2009年在新加坡爆发的甲型H1N1流感。

在你担任国家发展部长的首个部长职务中，你优先考虑让低收入家庭居有其屋。你推出措施让更多人成为拥屋者，包括允许租户买下他们居住的租赁组屋，并为年长者建造新的，并具有亲年长者设施的乐龄公寓。这些政策仍继续在国家未来发展的道路上，为国人带来切实利益。

我们建筑环境中的许多其他地方也可感受到你留下的遗产。许多私人住宅区的居民已从你在1995年开始的住宅区重新发展计划中受益。你还在滨海湾打造市中心的核心地带，不仅创造了新的金融区，还设下了绿树成荫的新街道、露天咖啡座，以及滨海艺术中心这个世界级音乐厅，供国人享用。

在处理部长职务时，你仍全神贯注在你的选区和居民，并担任西海岸集选区的领军部长超过20年。你的居民知道你是一个勤劳和平易近人的议员，他们可以仰赖你解决社区事务并关注他们的担忧。在过去几届大选中，居民对你和你的集选区团队怀有的信心都持续在投票结果中体现出来。

在整个职业生涯中，你一直为新加坡和国人的最佳利益而努力。我和同僚们将想念你面对问题的务实和有远见的态度，以及你在内阁中的明智建议。不过，我很高兴你将继续积极参与我国事务，因为你将继续担任议员，同时还是新加坡金融管理局副主席和新加坡政府投资公司董事。

我祝愿你在未来的事业中一切顺利。

李显龙 谨启

李总理给林勋强的英文信

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