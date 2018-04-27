总理感谢雅国　引领马来回教社群融合与发展任重道远

李显龙总理今天致函即三名将在本月底卸下内阁职务的部长，感谢他们为国家付出。

以下是给通讯及新闻部长雅国博士的信：

亲爱的雅国：

在你卸下内阁职务之际，我想写信给你，以答谢并记下你所为新加坡做出的许多贡献。

你1997年从政，成为惹兰勿刹集选区议员。你参加了五次大选，四次在惹兰勿刹集选区，一次在摩绵—加冷集选区，但同样都在伴你成长的哥南亚逸（Kolam Ayer）区。你在1998年受委为资讯科技部政务次长，之后擢升为社区发展及体育部政务部长。

2002年，你成为社区发展及体育部代部长，同时也是主管回教事务的代部长。在社区发展及体育部，你落实了强化家庭关系、保护弱势国人，以及关怀年长者的多个计划。你积极推动本地体育，也负责监督成立新加坡体育学校的工作，而该校的学生与校友这些年来都在许多国际比赛上为国争光。2003年沙斯爆发期间，你迅速采取行动，在托儿中心落实多项措施，以预防孩童受病毒感染。

在2004年，你担任环境与水源部长。在该部门，你负责了“四大国家水喉”计划的多个项目，包括建立本地首个海水淡化厂、显著提高新生水的生产容量，以及完成榜鹅、实龙岗和滨海蓄水池的项目，大大增加了我国的集水范围。这些项目让新加坡的水源供应更多元化，也减少了对进口水源的依赖。你也发起了“活跃、美丽、清洁”水源计划（Active，Beautiful，Clean Waters，简称ABC Waters），把蓄水池、沟渠与水道从功能性的基础设施，改为让许多国人可享受的娱乐与休闲设施，尤其是碧山-宏茂桥公园。

应对烟霾是环境与水源部的另一着重点。在你的提议下，亚细安于2006年成立了跨国烟霾污染次区域部长级指导委员会（Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution），让新加坡、马来西亚、印度尼西亚、文莱和泰国负责环境的部长一起合作应对烟霾问题。

你自2011年起担任通讯及新闻部长，而这也是电信与媒体业在经历颠覆性但也精彩的转变的时期。你推动基础设施方面的投资，新加坡才能成为今天全球宽带网络速度最快，而网络渗透率也最高的国家之一。我们在全岛安装光纤电缆，也将Wireless@SG升级至Wireless@SGx，并且过渡为4G移动网络。我国的移动网络使用数据从2011年至今以翻了三倍，而第四家电信业者也获颁执照批准，于今年迟些时候进军本地市场。

你确保没有国人跟不上科技的发展。你落实了多项计划发展与推动数码科技，尤其是为中小企业。你也推出了多项计划，教导年长者数码技能，以及帮助低收入家庭接收数码电视信号和连接互联网。你也发展了未来图书馆总蓝图，提升了受大众欢迎的公共图书馆，着重于把内容放上网，以让公众更方便阅览。你也推出了“全国阅读运动”以鼓励国人多阅读。我们的图书馆如今已成为共同学习的空间。

由于预料到会有数据权利与隐私的关注，你提议并落实了“个人资料保护法令”（Personal Data Protection Act，简称 PDPA）。在2015年，你负责了多一项职务，成为主管网络安全的部长，并设立了新加坡网络安全局（CSA），加强我国的网络保安能力，也保护我国重要的信息基础设施。新加坡也在这方面加强了与亚细安国及其他国家的合作。

你身为主管回教事务的部长，照顾新加坡回教徒的宗教需求。你担任代部长时，在国会发表的其中一个演讲中说，“一个人既能做一名好回教徒，也能做一名好公民”。这对新加坡回教徒设立一个重要的方向。你努力领导整个回教社群放眼未来，同非回教徒融合，以及与时并进。你鼓励新加坡回教理事会（MUIS）就新加坡回教徒在一个多元种族宗教的社会里，如何以包容和融入的价值观为基础，建构身份认同感，做出清楚的表述。回教理事会也设立了回教理事会学院（MUIS Academy），举办回教理事会讲座系列，邀请国外知名的宗教学者前来阐述观点，开拓了我们的视野。你为回教社群建立支援架构做出影响深远的贡献。

回教学校在回教学校制度（Joint Madrasah System）下提供综合宗教课程，提高了素质，同时也为学生提供不同的学习渠道。回教理事会也推行了回教宗教师鉴定计划（Asatizah Recognition Scheme），为合格的回教宗教师和学者提供认证，同时也成立了青年回教宗教师网络，通过社交媒体为年轻人提供宗教引导。你也推动本地成立回教学院（Islamic College），好让新加坡培养本土的宗教师。你的继承人将延续这项议程，这对我国成立一套适合本土环境的回教信仰和实践方法将非常重要。

你推出了回教堂翻新计划，为历史悠久的回教堂进行翻新，扩大它们的祈祷空间，也为信徒设立无障碍通行设施。其中一个受惠于计划的是极具标志性的苏丹回教堂，它是国家受保护古迹，也是全岛各地回教徒的聚集地，经过翻新变得更为美丽。你每年也密切留意提供给新加坡的朝圣配额，以及宰牲庆典（Korban）的献祭牛羊供应，好让回教徒能履行宗教义务。身为马来部长，你也积极推动本地马来族群的发展，发动马来及回教徒社群解决社会问题，支援有需要的人士。你也成立社区领袖论坛（Community Leaders Forum），集合社区领袖、决策人及合作合伙，就影响马来及回教徒社群的课题寻求解决方案。

你身为回教社会发展理事会（Yayasan MENDAKI）的主席，也大力支持马来及回教徒社群的教育。你成立的回教社会发展理事会教育信托基金，为学前至中学的贫困学生提供经济援助。你调整了高等教育学费津贴计划的收入顶限，让更多学生受益。你也创立了回教社会发展理事会的新加坡社会企业网络合作社（Social Enterprise Network Singapore，简称SENSE），以支持各项终身学习项目。

你对着重提升教育和培训所付出的努力获得了回报。每一年都有更多马来学生升上大学和中学后学府。劳动队伍中，从事专业人员、经理、执行人员和技师（PMET）工作的马来族也有所提高。在我国任人唯贤制度下，马来新加坡人对他们得到政府支持，但主要靠自己的努力所取得的成就，理应感到自豪。

针对种族宗教等敏感课题，我能仰赖你对国家重要方针的理解，诚实地放映马来及回教徒社群的观点，以及就如何争取社群的支持向前迈进，给予我坦诚的建议。我很重视你就马来人纳入人体器官移植法令（Human Organ Transplant Act）的课题，马来社群对综合度假胜地，以及启动保留总统选举机制，以确保少数种族也有机会担任总统等课题，所提供意见。

在911恐怖袭击事件、马来妇女能否在职场上戴头巾的课题被炒作，以及政府推行强制教育等关键时刻，你鼓励人民行动党马来议员和社区民众团结一致，承受政治舆论压力，发表充满信念的论点，坚持自己的立场。你对马来及回教徒社群，以及新加坡的种族宗教和谐做出巨大的贡献。

你一直都是我团队的重要成员，你的贡献对内阁极为宝贵。虽然你卸下了部长职务，但我很高兴你会继续为居民服务，也会为新加坡做出其他贡献。

我祝你在未来的事业上一切顺利。

李显龙 谨启

李总理给雅国的英文信

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