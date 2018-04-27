总理感谢林瑞生　坚毅踏实亲和倡导　拓展工运和基层热情不懈

李显龙总理致函即三名将在本月底卸下内阁职务的部长，感谢他们为国家付出。

以下是给人力部长林瑞生的信：

亲爱的瑞生：

你卸下了内阁职务，我在此致函感谢你对新加坡做出的许多贡献。

我们初相识是在40多年前，当时我们都在新加坡武装部队服务。后来，我出任贸工部长，而你领导国家电脑局，我对你的认识加深了，我们也一同合作推展苏州工业园计划。 我印象深刻的是，你是一位有决心、充满热忱的领导，也总是能交出好成绩。你既热情，个性也踏实谦逊。在基层方面，你务实、具有说服力，并且能有效地推展相关工作。这些特质让我觉得你非常适合从政，因此1996年，我决定找你加入政坛。

很高兴你当时答应邀请。在还没当选国会议员前，我们先派你去全国职工总会。你很快就赢得工会领袖的信任和爱戴。三年后，你离开职总，出任贸工部兼资讯科技部政务部长。

2001年，你受委出任环境部长。在环境部，你推出新生水，奠定我们水供故事里的重要里程碑，完全改变水源供应不足的问题。新生水的研制之所以具挑战性，关键不在科研或工程技术方面，而是研发这科技，需要大胆想象与刻苦经营，挑战在于说服新加坡人克服心理障碍，加强公众信心，让他们接受饮用再生水的概念。这方面，你做得非常优秀。在你的指导下，公用事业局想出“新生水”这个名字，并采用高端品牌矿泉水的那种精美瓶子来包装新生水。连同公用事业局的同事，你努力争取商业领袖、基层领袖、学生领袖与大众的支持。内阁同事也全力支持你。例如，我记得2002年国庆庆典上，我们就用新生水，向新加坡致敬。如今，新生水占总水供来源的五分之二，新加坡人也很高兴与自豪地在使用新生水。新生水的研发根本上改变了我们的水供情况，很大程度上帮助我们克服了一个自国家独立以来就让大家非常紧张的战略弱点。

2005年，你回到职总，全职担任副秘书长，以备在林文兴先生（时任职总秘书长）于两年后卸任时，接任秘书长之位。李光耀先生在《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》一书中写道，“不是每个人都能与职总和基层领袖打交道……林瑞生就很自然地做到了”。在你的领导下，职总会员人数显著增加，透过职总旗下的青年团和青年俱乐部nebO，引进更多新会员。你也与政府一同检讨和修订雇佣法令，提高标准，为更多工人提供保障，包括专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）。你努力提升低薪工人的福利。一个重要点子是渐进式薪金模式，它给予低薪工人安抚和鼓励，让他们享有明确的职业发展前景，和在日后加薪的希望。

在你所有的任命中，你都坚定地维护着为新加坡人创造工作岗位的重要性。你致力于帮助工人持续受雇，作为提升福利和保护工人的最佳方式。你在职总负责的第一项计划是工人技能提升计划，通过技能认证为工人提供可转移的技能。在2008年至2010年的全球金融危机中，你说服雇主节省成本来挽救工作岗位，而不是削减工作岗位来节省成本。结果是，待风暴过去，我国经济便迅速复苏，如你所说的，“扭转了低迷的经济”（upturned the downturn）。在2008年，你创立职总就业与培训中心（e2i），作为工人获取培训和寻找工作岗位的资源中心。就业与培训中心从此不断发展壮大，惠及超过60万名新加坡工人。

2011年至2015年，你兼任人民协会副主席。在那里，你扩大了我们的基层网络和联系。这在我们推出建国一代配套和终身健保时，发挥了用处。

在党内，你在不同时期曾担任过人民行动党青年团主席和党督。在基层，你是一位坚定且努力不懈的议员，先是服务波那维斯达区的选民，之后在2011年转而领导东海岸集选区。你的居民们都热烈赞扬你的亲和度、谦虚姿态和说服力。他们喜欢和你聊天，也感谢你以清晰且时而有趣的方式向他们解释重要的政府政策。

2015年，你被任命为人力部长，以你在职总的工作为基础，继续改善工人福利。你为人力部贡献了自己对于劳动市场的深刻理解，也分享了如何平衡工人利益和企业需求。你肩负起我国外籍工人政策所面对的强大政治压力，以劳动队伍的新加坡核心为先。你也在“应变与提升计划”下推出全面的计划，来培训工人和协助他们找到新工作，这些计划包括专业人士转业计划、职业支援计划、工作试用计划等。你强化了劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）和公平考量框架，协助工人免受不公平的歧视。为协助工人妥善退休，你提高重新雇佣年龄、提升一些年长员工的公积金缴交率，并给予公积金会员更多累积退休储蓄的选择。同时，你与雇主建立信任、与行业紧密合作，并收集反馈和调整人力政策以持续他们的需要。对于企业和工人而言，你是一位可靠、值得信任、能够理解他们的担忧和志向的伙伴。

若是不提及你在想出简单而有效的口号上的才华，这封信将不够完整。直到今天，许多新加坡人仍会笑着想起你这些年来提出的生动标语。其中最令人难忘的是：““更廉价、更好、更快”（cheaper，better，faster），“好、更好、最好”（better, betterer, betterest），“未来化”（futurise），和最近用来形容我国劳动队伍结构的“1/3 + 2/3 > 1”。这些标语并非无聊的文字游戏或差劲的数学，它们包含重要的经济和人力情况和重点，并且以新加坡人能够理解、记得和实践的形式呈现。

你一直以来是我的团队中的宝贵成员，我们会非常想念你。你经常说“人们并不在乎你知道多少，直到他们知道你有多在乎”，而你也一直照着这个座右铭生活。尽管你将卸任并离开内阁，但我有信心你会继续妥善地服务选民，并以其他许多方式为新加坡和劳工运动做出贡献。

我祝福你未来的发展一帆风顺。

李显龙 谨启

李总理给林瑞生的英文信

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