李总理：中美贸易争端是亚细安当前最大忧虑

（早报讯）国际政治局势的转变对亚细安而言有值得把握的契机，也有必须团结应对的挑战。李显龙总理在第32届亚细安峰会开幕式上指出，成员国必须以亚细安为区域核心，扩展新合作领域，亚细安才能继续在国际舞台上维持重要性。

他说，中国与印度的崛起为亚细安带来更多机会，但与此同时，许多国家高涨的反自由贸易情绪正威胁亚细安赖以发展的国际多边自由贸易体系。“美国与中国之间的贸易争端是我们最直接的忧虑，亚细安国家必须对这些巨大的外在趋势做出反应。”

李总理指出，要应对挑战，成员国必须进一步团结，推进亚细安一体化，以壮大亚细安所代表的集体声音。

新加坡今年作为亚细安轮值主席，为亚细安制定了“韧性团结·创新求变”的主题。李总理说，这概括了亚细安当前面对挑战，不仅需要提升应对恐怖袭击和网络袭击这两种传统与新型威胁，也得运动新兴科技促进经济增长。

亚细安国家领导人与代表昨晚在工作晚餐中发表联合声明，支持建设坚韧创新的亚细安的共同愿景，并同意加强网络安全合作，并发展亚细安智慧城市网络。

李总理说：“首批26个城市将共同制定亚细安智慧城市的共同发展框架，根据各别城市制定不同的行动计划和创新项目，改善当地人民生活。

亚细安首脑今天举行非正式峰会，就亚细安发展计划和区域伙伴合作项目等事项展开讨论。

此次来新出席亚细安峰会的有文莱苏丹波基亚、泰国首相巴育、柬埔寨首相洪森、印度尼西亚总统佐科、老挝总理通伦、越南总理阮春福、菲律宾总统杜特尔特和缅甸总统温敏。马来西亚今天举行大选提名日，首相纳吉因此缺席峰会，改而委任前副首相慕沙希淡以特使身份代为出席。

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