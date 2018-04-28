符合条件年长居民今年下半年 可选择在组屋外安装斜坡道

需以轮椅代步但仍需爬几级阶梯才能入屋的年长组屋居民有望最早在今年下半年选择是否要在门口安装斜坡道，方便他们更安全出入。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今早（4月28日）前往淡滨尼尚育（Changkat）区进行部长访问选区活动时，进一步了解其中一户居民在安装斜坡道后如何受惠。

他在接受媒体访问时也透露了安装上述斜坡道的一些细节。

政府在今年宣布财政预算案时透露，正在探讨如何进一步改善乐龄易计划（ Enhancement For Active Seniors，简称EASE），更好地协助必须跨越几级阶梯才能入屋的年长轮椅使用者。

本地目前有约17万个组屋单位的门口设有几级阶梯，当中包括淡滨尼、宏茂桥、武吉班让等区的部分单位。

为了方便居住于上述组屋单位又行动不便的年长居民，建屋发展局今早宣布，今年下半年将在EASE计划下提供两个解决方案。组屋入口前有足够空间的单位适合安装可移动的斜坡道，无需使用时就可拆起来放一边。

组屋居民也有望依据组屋入口处的空间和构造定制固定斜坡道，视空间局限而定。另一方面，因走廊设计或组屋格局无法安装可移动或固定定制斜坡道的组屋居民日后有机会选择安装轻便精巧的机械轮椅升降器，解决出入不便的问题。

建屋局透露，与斜坡道相比，轮椅升降器费用较高，也需要定期维修保养。

有鉴于此，建屋局会另外试行安装轮椅升降器的计划，评估居民的接受度并搜集反馈。计划详情将在今年下半年公布。

根据新加坡民防部队的防火安全指导原则，组屋单位外可放置鞋架的地方和护栏墙之间至少要保有1.2米的无阻碍逃生空间。

建屋发展局于2012年7月推出乐龄易计划，年长者只须支付少许费用，便能改善组屋的一些内部设施，让家居生活更加安全。

截至今年3月底，已有近16万3000户家庭申请加入EASE计划，包括5万6000户直接申请加入者。

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