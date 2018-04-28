资媒局与工教院合作 提升社区数码能力

资讯通信媒体发展局（IMDA）与工艺教育学院签署为期五年的合作谅解备忘录，通过培养更多学生义工及设立银发族资讯中心，提升社区的数码能力。

通讯及新闻部长雅国博士今天出席由资媒局和SGTech在淡滨尼天地举办的第二届“TECH4Community”嘉年华时，宣布这个消息。

工艺教育中区学院在校内设立的银发族资讯中心（Silver Infocomm Junction），是本地30多个资讯中心之一，主要为年长者提供收费低廉的网上培训课程。

工教院每年也将有200名学生担任这个资讯中心的义工，教导年长者如何上网和使用平板电脑及手机应用。

为期两天的“TECH4Community”嘉年华共有超过20个SGTech成员如科技公司埃森哲埃（Accenture）、 戴尔EMC、微软（Microsoft）、星网电子付款（NETS）和商用软件企业甲骨文（Oracle）等以及250名义工参与，旨在帮助社区进一步了解科技。

现场展出多种科技与其用途，如区块链（blockchain）、网络安全cyber security、云技术（Cloud Technology）和物联网internet of things (IoT)等。

还未改用数码电视接收设备的家庭，也可在嘉年华现场通过政府早前推出的数码电视启用配套（Digital TV Starter Kit），安排指定商M1到家中装置设备。

免费试阅14天