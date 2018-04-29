人力部劳动节献词：帮助可能失业员工重新培训

（早报讯）即将接任人力部长的杨莉明今早发表人力部劳动节献词指出，劳资政伙伴今年的工作重点之一，就是帮助可能失业的在职员工重新培训和转换职务，并更好地协助国人在人力需求强劲的领域中找到工作。

她指出，在低失业率和本地人口就业率上升的背景下，我国去年的生产力增幅持续超越劳动力增幅，实际工作入息中位数增长也比往年快。目前的主要的挑战就是保持这样的发展势头，继续为每个国人创造更好的就业机会。

她说，劳资政伙伴必须朝两个目标努力－推动企业转型和协助工人应变。与此同时，三方也须继续营造亲商投资环境，促进新领域的投资及创造新的就业机会，并鼓励和协助国人掌握新科技，以便快速转型及提高竞争力。

代表3300名企业的新加坡全国雇主联合会今早也发表劳动节献词。会长叶进国博士强调，在劳动队伍正在经历锐变的情况下，雇主必须养成“精益心态”（lean mindset），学会如何事半功倍，优化劳动队伍的能力，提高生产效率；雇主也应该采纳良好的雇佣措施，打造与时俱进的职场环境；另外，雇主和员工都应该同心协力善用人工智能等科技发展，创造共赢。

代表劳工运动的全国职工总会10天前也率先发表劳动节献词，即将卸任的秘书长陈振声当时强调，职总要将培训视为重中之重，并会扩大工运联系网。

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