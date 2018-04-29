华助会举办临终课题讲解会系列

（早报讯） 华社自助理事会将推出一系列针对临终课题的华语讲解会，协助年长者更好地针对预先护理计划、准备遗嘱等事务进行思考和规划。

华助会自去年推出鼓励年长终身学习及参与志愿服务的幸福乐龄计划以来，举办一系列针对乐龄人的活动，包括讲解如何申请持久授权书等民政政策的分享会，吸引超过2700名年长者参与。

华助会将从5月起推出新系列有关临终课题的讲解会，课题包括预先护理计划（Advanced Care Planning）、立遗嘱的重要性、“三种遗嘱-生前遗嘱、财务遗嘱及情感意志”，以及了解自己对身后事的需求等。

华助会幸福乐龄委员会主席任梓铭今天在招待520名乐龄的“关怀计划”午餐会上受访时说，新系列讲解会的课题，是从参与华助会幸福乐龄活动的年长者中的反馈中收集而来的。他说，从这些反馈可看出，很多年长者不像一般人以为那样，对临终课题忌讳，反而是希望能掌握更多信息。讲解会的目的是协助年长者，及他们的家人或看护者，了解年长者的未来医疗意愿，更好地处理有关的健康和个人护理事宜。

任梓铭说，有关临终事务的决策，最终是个人决定，华助会举办这系列讲解会不是要告诉年长者该怎么做，而是通过循序渐进的方式分享相关信息，让年长者和家人对临终事务做最适合自己的安排。

第一场讲解会将在5月26日举行，主题是预先护理计划。该讲座是华助会同护联中心（AIC）携手推出。

今年华助会-新加坡宗乡会馆联合总会“关怀乐龄计划”共有630名义工参与，他们陪伴来自6个支援福利团体的年长者到港湾中心的万兴酒楼享用午餐，过后陪他们到新加坡摩天观景轮游玩。

活动主宾是教育部部长（高等教育级技能）、华助会董事会主席王乙康。

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