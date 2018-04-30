新加坡与韩国合作展开肝癌精准医学研究

（早报讯）我国与韩国展开针对肝癌的精准医学研究，除了在本地新设研究室，也有意在两年内助药剂公司研发肝癌新药物。

在这项合作下，科研人员能可更快速地在三个星期内，根据个别病患的基因组合以及癌细胞对不同药物的反应，更准确地预测最适合病患的疗程，比目前其他实验室可能要用三四个月时间还快，有望大大提升病患的存活率。

肝癌是本地男性第四大死因。全球每年新确诊的肝癌病例约有100万宗，多达八成是亚洲病患。由于病患很多时候没有明显症状或完全没症状，有可能无法及时接受治疗；没有接受治疗的病患一般只能存活最长六个月。

与韩国三星首尔医院合作的是新加坡科技研究局、新加坡国立癌症中心和新加坡国立大学，而新肝癌研究室设在新科研位于启奥城（Biopolis）的Proteos大楼。新研究室星期一上午正式开幕。

这项合作的首席研究员、国立癌症中心肿瘤外科高级顾问周嘉豪教授说：“我们采集的样本数据和资料和其他国家的做法相当不一样，因为我们会从每名病患身上采集多个样本，而不是只有一个样本。这是因为同一个肝癌瘤的不同部分可能有不同的基因突变情况，单靠一个样本可能会导致医疗选择失准。”

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