查出严重管理失当 印度庙管理层被暂停职务

（早报讯）实龙岗路小印度的一间印度庙，管理层在财务监管和金钱交易上被查出出现严重失当，两名管理层人员暂停职务。

文化、社区及青年部属下的慈善总监办事处今早发文告，公开对维拉玛卡里雅曼印度庙（Sri Veeramakaliamman Temple）的管理制度审查结果，指该庙的确存在“严重管理失当”。

比如，有人常用没有划线的支票在庙里折现、还将高达22万余元的支票划给了非收款人。另外，一名有案底的信托人Ratha Krishnan Selvakumar（简称“古玛”，Kumar）有份参与审批，把庙里超过75万元的款项付给由他亲戚担任的两个供应商，甚至还报销他的个人开销。

慈善总监下令立即暂停信托人、管委会主席Sivakadacham的职务，并禁止他参与任何跟庙有关的管理事务。

另外，目前也担任管委会秘书的古玛原来曾因不诚实被判刑，因此不能够担任监管董事会职务，这也意味着他已被自动撤销职务。

至于另一名前管委会主席R. Selvaraju，一旦他再度在该庙里担任职务，慈善总监也将对他采取行动。

慈善总监已委任三名监管董事会成员，到该庙展开董事监管并加强内部管制。

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