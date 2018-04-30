陆交局将斥资约2亿5000万元添购17列新地铁列车

陆路交通管理局将斥资约2亿5000万元，为地铁东北延长线和环线第六阶段延长线共添购17列新列车。

陆交局局长鄞云斌今天下午与法国公司阿尔斯通（Alstom）的亚太区代表签署购买上述新地铁列车的合同。基础建设统筹部长兼交通部长许文远也在场见证签署仪式。

陆交局将为预计于2023年通车、有一个站的东北延长线添购六列列车；料2025年通车、共三个站的环线第六阶段延长线则添购11列列车。

添加新列车后，东北线的列车数量将扩充14％，从现有的43列增至49列；环线的列车数量则会扩充17％，从原有的64列增至75列。

新列车将在阿尔斯通公司位于西班牙巴塞罗那的制造厂生产，而东北线和环线的新列车将分别在2020年和2021年抵运。新列车会先通过测试，再在个别延长线通车后投入运作。

陆交局指出，为提升维保程序与能力，新列车备有状态监测系统收集相关数据，好让营运业者监查器材的运作状态，以进行预防性维修。

环线新列车的电靴（collector shoes）也会装置感应器，以便出现脱落时，让营运业者能尽快得知并采取修补措施。

此外，环线的两列新列车也会装置轨道自动检查（Automatic Track Inspection）系统，可在列车行驶时同时监查轨道及其器材和轨枕的状态，有助进一步提升维保效率，让工程人员更及时且有效地进行维修。

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