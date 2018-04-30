植物园古树压死人案 验尸庭裁为不幸的意外事故

植物园古树压死人案，验尸庭今午发表结论，裁定那是一起不幸的意外事故，死者的妹妹哽咽代表家人发表声明说家里以一种非常可怕的方式失去了一个姐姐、一个妻子、一个女儿和一个母亲，可怜两岁龙凤胎此生都没机会叫声“妈妈”。

去年2月11日下午，一棵树龄超过270岁的香灰莉木（Tembusu）轰然倒下，压死印度籍妇女拉西卡（Radhika Angara，38岁）。她的头部严重受创，多根肋骨骨折，同日下午约5时15分在国大医院伤重过世。

验尸庭去年7月开始，在九个月里前后四天就拉西卡的死因展开研讯，两名独立和一名在植物园担任育木和植物资源处副处长的育木师先后提交三份检验报告，他们也出庭供证，死者的家属也聘请了代表律师代为发问，他们也曾直接在庭上向证人问话。

今午，验尸官马文德针对这起事故发表结论，裁定为一起不幸的意外事故。拉西卡的父亲、法国籍丈夫西雷什（Jerome Rouch-Sirech，40岁）和妹妹也出庭旁听。

妹妹过后在庭外对守候的媒体发表一份简短声明，她哽咽说家里以一种非常可怕的方式失去了一个姐姐、一个妻子、一个女儿和一个母亲，她那两个可怜的两岁的外甥和外甥女没有机会认识他们的妈妈。

据早前报道，死者和丈夫育有一对龙凤胎儿女，事发时未满一岁，据推算，他们目前两岁大。

免费试阅14天