因热损伤逝世服役人员已捐献眼角膜

昨天（30日）因热损伤逝世的全职国民服役人员李函轩已捐献眼角膜。

李函轩的父亲昨晚约9时在面簿发贴文指出，儿子于昨天下午5时32分走完人生最后一程，并已启程为他人创造奇迹。他指出，家人都以李函轩为荣，希望更多人因他而受益。根据李函轩母亲的面簿贴文，儿子死后捐献了眼角膜。她说：“无论你是谁，请你享受与李函轩一起看到的这个世界。希望有一天你能再次见到我。”

李函轩是在进行军训时出现热损伤，经12天抢救后回魂乏术，昨天在樟宜综合医院过世。国防部昨天发文告说，19岁的第一精卫营士兵李函轩（Lee Han Xuan Dave）上个月18日在勿洛军营参加八公里快步行军（fast march）后，上午8时35分出现热损伤（heat injury）症状。

事发后，一名医务兵立即为李函轩降低体温。李函轩过后被送往营中的医疗中心救治，并在9时50分转往樟宜综合医院加护病房接受治疗。不过李函轩住院期间病情没有好转，过后进一步恶化。他于昨天下午5时32分宣告不治。

国防部与武装部队向死者家属表达深切慰问，并为他们提供所需援助。武装部队理事会（Armed Forces Council）会成立独立调查委员会调查每一起国民服役人员死亡事故。委员会有全权调阅资料和进行问话，以全面调查事故原因，确定致死导因，并提出改进建议。

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