【劳动节集会】李总理点评职总三位要员：陈振声、黄志明和许宝琨

我国正经历领导层世代交替，第四代领导班子也正为此做准备。

李显龙总理今天在劳动节集会上致辞时说，第四代领导班子在各自岗位上“边做边学”，接下来还将肩负更多责任。与此同时，全国职工总会也正培养一批年轻一代的领导班子。这些后起之秀向年长工运领袖学习领导工运的经验，假以时日也将成为工运的接班人，并继续促进劳资政的三方关系。

李总理说，陈振声过去三年担任职总秘书长，推动并领导多项改革，也在职总获得了宝贵的经验。“他现在对劳工运动、工友关注课题和与劳资政伙伴打交道有了一手经验。”

对于新出任职总副秘书长的黄志明，李总理认为，他对工运并不陌生，在教育部和交通部都曾与教师和公交工会密切合作。“我有信心他能在振声留下的良好基础上好好地领导职总，与宝琨和王志豪一起引领工运再创高峰。”

李总理也说，当职总中央委员会要求他派一名担任政治职务者参与行业转型工作以及协调行业转型蓝图的实施时，他马上同意，并决定派国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨。

“他是最佳人选。他在贸工部任职，也是其中一个行业转型蓝图的联席主席。宝琨将加强工运与行业、商家以及政府之间的联系。”

李总理也以一句“一代人做一代人的事”，强调每一代人都需要为自己所处的时代做出贡献。他说，建国一代建立了家园，之后的世代接棒跨过了许多难关，把新加坡发展成为第一世界国家。“新一代将有自己需要应对的挑战和问题，也有需要做的牺牲，以及必须实现的理想和肩负的责任。”

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