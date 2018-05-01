新中将探讨深化环境和水资源合作

（早报讯）新加坡和中国将探讨如何通过双边合作平台，以及中国的“一带一路”倡议等，进一步深化两国在环境和水资源课题上的合作。

这是我国环境及水源部长马善高下来三天访问中国时，新中代表讨论的其中一个重点课题。

环境及水源部星期二发文告说，马善高星期三（2日）至星期五（4日）访问中国。

期间，马善高将与中国生态环境部部长李干杰、水利部部长鄂竞平、住建部部长王蒙徽，以及第十三届全国人民代表大会环境与资源保护委员会主任委员高虎城会面，并探讨新中两国可如何通过双边合作平台，以及“一带一路”倡议，在环境和水资源方面有更深入的合作。

马善高也会到今年庆祝开发建设10周年的中新天津生态城。

随马善高出访的有来自环境及水源部、国家环境局和公用事业局的官员。

马善高说，尽管新中两国的发展需求和旅程存在差异，但在环境保护和气候变化方面都面临许多共同挑战，这为合作提供了机会。

他说：“李显龙总理刚访问中国，与习近平主席和其他中国领导人进行会晤。在发展经济的同时，保护环境已成为中国的重中之重。我期待与中方伙伴一起讨论深化环境、水资源和可持续发展问题合作的方式，以及中国和新加坡如何一同努力推动实施巴黎气候协议的谈判。”

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